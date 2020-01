Alev Seker ist neue SWR Moderatorin von Plusminus (FOTO)

Stuttgart (ots) - Erste Sendung am Mittwoch, 15. Januar, 21:45 Uhr, Das ErsteAlev Seker übernimmt die Moderation der SWR Ausgaben des ARD-Wirtschaftsmagazins"Plusminus" von Clemens Bratzler. Der langjährige "Plusminus"- ModeratorBratzler leitet jetzt die SWR Programmdirektion Information. Seker blickt ihrerneuen Aufgabe mit Spannung entgegen: "Ich freue mich sehr und bin stolz, mit sorenommierten Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten zu können. Ich werde alsModeratorin alles geben, um dem hohen Niveau dieser Wirtschaftssendung gerechtzu werden." Das Erste sendet die erste "Plusminus"-Ausgabe mit Alev Seker amMittwoch, 15. Januar 2020, ab 21:45 Uhr.Kritische Journalistin aus eigenem HausDie 34-jährige Heilbronnerin hat bereits Erfahrungen in den verschiedenstenBereichen des SWR gesammelt. Clemens Bratzler beglückwünscht seine Nachfolgerin:"Eine kluge, kritische Journalistin aus unserem eigenen Haus wird meineNachfolgerin bei "Plusminus" - das freut mich außerordentlich. Alev Seker ist inder Lage, komplexe Wirtschaftsthemen verständlich und zuschauernah zupräsentieren. Für ihre neue Aufgabe wünsche ich ihr viel Erfolg und genauso vielFreude, wie ich sie selbst zehn Jahre lang als "Plusminus"-Moderator hatte."WerdegangAlev Seker arbeitet seit 2018 als Reporterin und Redakteurin in derHauptabteilung Service. Im vergangenen Jahr moderierte sie einmal im Monat die"SWR Zeitreise - Nachrichten von damals" und - im wöchentlichen Wechsel mit denanderen Nachrichtenmoderatoren*innen - die Fernsehnachrichten "SWR Aktuell BadenWürttemberg" um 16, 17 und 18 Uhr. Im Anschluss an ihr Studium der Kultur- undMedienbildung in Ludwigsburg und Bangkok war sie zunächst als Reporterin im SWRStudio Heilbronn und dann als Multimediareporterin im SWR Studio Tübingen imEinsatz. Nach ihrem journalistischen Volontariat beim SWR arbeitete sie alsChefin vom Dienst bei DASDING im Hörfunk und bei DASDING vor Ort in Baden-Baden."Plusminus" Seit mehr als 40 Jahren erklärt "Plusminus", das Wirtschaftsmagazinim Ersten, auf verständliche Weise Zusammenhänge der komplexen Wirtschaftsweltund gibt den Zuschauern Orientierung. Das Magazin liefert Hintergrundberichte zuwirtschaftspolitischen und makroökonomischen Themen, deckt mit investigativenRecherchen Missstände auf, konfrontiert Verantwortliche und stößt öffentlicheDebatten an. "Plusminus" wird im wöchentlichen Wechsel von denWirtschaftsredaktionen von BR, HR, MDR, NDR, SR, SWR und WDR verantwortet.Zitate frei bei Nennung der Quelle: "SWR"ARD Mediathek: Die Sendungen sind nach Ausstrahlung unter ARDmediathek.de undplusminus.de zu sehen. Fotos unter ARD-foto.deInformationen, kostenfreies Bildmaterial und weiterführende Links unter:http://swr.li/daserste-neue-swr-moderatorin-bei-plusminusPressekontakt: Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deKontakt Redaktion "Plusminus": 0711 / 929 14450, plusminus@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/75892/4489451OTS: SWR - Das ErsteOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell