Alete erhält den Goldenen Windbeutel 2017 - Verbraucher wählen zuckrigen Babykeks zur Werbelüge des Jahres / Protestaktion heute am Firmensitz bei Frankfurt

Berlin (ots) - Der Goldene Windbeutel 2017 geht an Alete: Beieiner Online-Abstimmung der Verbraucherorganisation foodwatch wählteeine große Mehrheit der mehr als 70.000 Teilnehmerinnen undTeilnehmer einen zuckrigen Babykeks des Herstellers zur dreistestenWerbelüge des Jahres. Alete vermarktet das Produkt entgegen denEmpfehlungen von Medizinern schon für Säuglinge ab dem achten Monat"zum Knabbernlernen" - dabei sind die Babykekse mit 25 ProzentZuckeranteil sogar zuckriger als Leibniz Butterkekse und fördernKaries. foodwatch will den Negativpreis heute um 11 Uhr amAlete-Verwaltungssitz in Bad Homburg überreichen."Alete nutzt sein positives Image bei Eltern aus, um auf Kostender Kleinsten Kasse zu machen - das grenzt an Körperverletzung durchIrreführung", sagte Sophie Unger von foodwatch, "Wahlleiterin" beimGoldenen Windbeutel. Die Verbraucherorganisation forderte denBabynahrungshersteller auf, das Produkt vom Markt zu nehmen und seinSortiment zu überarbeiten. Denn obwohl Ärzte und Ernährungsexpertenvon zugesetztem Zucker für Babys abraten, hat Alete etwa 30 Prozentseiner Babyprodukte Zucker beigemischt, unter anderem Joghurts,Grießbrei, Puddings oder auch Keksen. Verbraucherinnen undVerbraucher können den Aufruf an Alete unterwww.alete-aktion.foodwatch.de unterstützen.Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät explizit für dieErnährung von Säuglingen und Kleinkindern: "Salz und Zucker solltennicht in Beikost zugesetzt sein". Auch das von der Bundesregierungins Leben gerufene Netzwerk "Gesund ins Leben" empfiehlt als Beikostfür Säuglinge "Produkte ohne Zugabe von Zucker". Alete vermarktetseinen zuckrigen Keks dennoch ab dem achten Lebensmonat - und dasganz legal. Denn die EU-Verordnung über Babylebensmittel lässtLücken: Zwar gibt es zum Beispiel Vorgaben für die Belastung mitPestiziden, aber selbst Kekse mit einem Zuckergehalt von bis zu 34Prozent dürfen noch als empfehlenswerte Produkte für Säuglingebeworben werden. Nach dem Start der Windbeutel-Wahl hatte Aletereagiert und Anfang November angekündigt, seine Kekse immerhin nichtlänger auf der Packung als "babygerecht" zu bezeichnen. Sophie Ungervon foodwatch: "Der Babynahrungshersteller Alete will seine Babykeksenicht länger als 'babygerecht' bezeichnen, empfiehlt die Zuckerkekseaber weiter für Babys - wie absurd ist das denn! Alete nutzt dierechtlichen Lücken besonders dreist aus. Der Fall macht deutlich: Wirbrauchen dringend bessere gesetzliche Vorgaben für Babylebensmittel."Prof. Dr. Wieland Kiess, Direktor der Klinik für Kinder- undJugendmedizin an der Universität Leipzig, erklärte gegenüberfoodwatch: "Säuglinge sollten keine Produkte mit zugesetztem Zuckeressen, um zum Beispiel Entstehung von Karies und eine früheSüßgewöhnung zu vermeiden. Die Ernährung in den ersten Lebensmonatenist prägend und beeinflusst das spätere Ernährungsverhalten einesMenschen. Einen Keks mit 25 Prozent Zucker für Babys zu empfehlen,ist schlicht verantwortungslos."Außer dem Alete Babykeks waren vier weitere Produkte für denGoldenen Windbeutel 2017 nominiert. In einem im Vergleich zu denVorjahren veränderten Wahlverfahren gingen mehr als 73.000 gültigeStimmen im Wahlzeitraum seit Ende Oktober ein. Die überwältigendeMehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher stimmte für Alete. DasErgebnis im Detail:1. Platz: Alete Kinderkeks (36.786 Stimmen, entspricht rund 50Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen)2. Platz: Unilever: Becel Omega-3 Pflanzenöl (12.139 Stimmen, 16,5Prozent)3. Platz: Continental Foods: Lacroix Ochsenschwanz Suppe (11.271Stimmen, 15,3 Prozent)4. Platz: Kellogg's: Urlegenden Müsli Quinoa, Apfel, Cranberries &Chia-Samen (10.169, 13,8 Prozent)5. Platz: Bauer: Protein Drink Vanille (3.280, 4,5 Prozent)Alete war bis 2014 eine Marke des Nahrungsmittelkonzerns Nestléund ist jetzt in der Hand der UnternehmensbeteiligungsgesellschaftBWK GmbH. Auch das Land Baden-Württemberg ist über die landeseigeneL-Bank und die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) am Haupteigner vonAlete beteiligt. Eine pikante Situation: Die Landesregierung selbsträt, etwa in Broschüren für Eltern, von vielen solcher sogenanntenKinderlebensmittel ausdrücklich ab, die Alete herstellt - profitiertaber vom Verkauf eben jener Produkte. Bereits 2015 hatte foodwatchdie Rolle Baden-Württembergs bei dem Babynahrungsherstellerkritisiert. Die Verbraucherorganisation forderte MinisterpräsidentWinfried Kretschmann auf, sicherzustellen, dass im Falle einerfortgesetzten Beteiligung seines Bundeslandes an Alete unter dieserMarke nur solche Produkte für Babys angeboten werden, die auchtatsächlich babygerecht sind.foodwatch vergibt den Goldenen Windbeutel in diesem Jahr zumsiebten Mal. Die erste Wahl fand 2009 statt. Bisherige Preisträgerwaren unter anderem der Trinkjoghurt Actimel von Danone (2009), dieMilch-Schnitte von Ferrero (2011) und ein Instant-Tee für Kinder vonHipp (2012). Ziel ist es, mit dem Negativpreis auf die systematische,ganz legale Irreführung bei Lebensmitteln hinzuweisen und bessereGesetze zu erwirken.Link:- Ergebnisse der Wahl zum Goldenen Windbeutel 2017:www.goldener-windbeutel.deQuellen und weiterführende Informationen:- Pressemappe mit Hintergrundinformationen zum Alete Kinderkeksinklusive Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation, zu denrechtlichen Grundlagen bei Babylebensmitteln und zum Alete-Sortiment:https://tinyurl.com/yafdk6ta- Erste Stellungnahme von Alete zum Start des GoldenenWindbeutels: www.tinyurl.com/y8msjxfb- Zweite Stellungnahme von Alete anfoodwatch: www.tinyurl.com/y9rvcady- Broschüre der Landesregierung Baden-Württemberg zur Ernährungvon Säuglingen: www.tinyurl.com/lmguunx+++ Achtung, Redaktionen +++foodwatch bietet umfangreiches Bild- und Audiomaterial an (Quelle:foodwatch), ab ca. 14 Uhr auch Fotos von der "Preisverleihung" beiAlete unter: www.foodwatch.de/material-windbeutelBereits jetzt zum Download verfügbar:- TV-Statements zu Alete: www.tinyurl.com/alete-windbeutel-video- Audio-O-Töne zu Alete: www.tinyurl.com/alete-windbeutel-audioAußerdem:- Bewegtbildmaterial aller Kandidaten: www.tinyurl.com/y7q7elq2- TV-Statements zu allen Kandidaten: www.tinyurl.com/y6w2wfc4- Audio-O-Töne zu allen Kandidaten: www.tinyurl.com/y9wku5x7Pressekontakt:foodwatch e.V.Dario Sarmadi und Sarah HäuserE-Mail: presse@foodwatch.deTel.: +49 (0)30 / 24 04 76 - 2 90Original-Content von: foodwatch e.V., übermittelt durch news aktuell