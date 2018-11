Aleris von Airbus für außergewöhnliche Leistung ausgezeichnet

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Best Performer Award würdigt Aleris für kontinuierlicheSpitzenleistungen im Bereich Aerostrukturen und MaterialienCleveland (ots/PRNewswire) - Aleris hatte die Ehre, von Airbus mitder renommierten Auszeichnung für "industrielle Leistung"ausgezeichnet zu werden. Die Auszeichnung würdigt Aleris für seinehervorragende Leistungen im Bereich Aerostrukturen und Materialien.https://mma.prnewswire.com/media/597464/ALERIS_LOGO.jpgDer Best Performer Award wird Aleris für seine herausragendenLeistungen im Bereich der qualitativ hochwertigen Produkte und fürdie starke, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Airbus verliehen."Wir sind stolz darauf, den renommierten Best Performer Award imRahmen unserer strategischen Partnerschaft erhalten zu haben. Diesist eine große Ehre und Motivation für alle bei Aleris. Unsergesamtes Team freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Airbusund wird sein Bestes tun, um unsere Leistung in dieser Partnerschaftweiter zu verbessern", sagte Sean Stack, Vorstandsvorsitzender undCEO von Aleris.Aleris liefert Platten, Bleche und Zuschnitte aus zertifiziertenAluminiumlegierungen, die dann zur Herstellung von Komponenten fürAirbus verwendet werden. Das Unternehmen hat als strategischerPartner von Airbus wichtige Meilensteine erreicht. Dazu zählen dererfolgreiche Start der Lieferung von Flügelverkleidungen und dieAufnahme des Betriebs in der Produktionsstätte von Aleris inZhenjiang, China.Informationen zu AlerisAleris ist ein privates, weltweit führendes Unternehmen im Bereichder Aluminiumwalzprodukte für verschiedene Branchen wie Luft- undRaumfahrt, Automobilindustrie, Bauwesen, Handelstransport undindustrielle Fertigung. Mit Hauptsitz in Cleveland, Ohio, betreibtAleris Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und Asien. 