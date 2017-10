Aleris unterzeichnet mehrjährigen Vertrag mit Bombardier

Aleris wird zu einem bedeutenden Zulieferer von standardmäßigenund spezialgefertigten Aluminiumplatten-WalzproduktenCleveland (ots/PRNewswire) - Aleris unterzeichnete kürzlich einemehrjährige Vereinbarung mit Bombardier über die Lieferung vonflachgewalzten Produkten aus Aluminium für eine Vielzahl derFlugzeugprogramme von Bombardier. Die neue Vereinbarung erweitert dieBandbreite der von Aleris gelieferten Produkte auf technischanspruchsvolle Plattenprodukte mit hoher Festigkeit und überragenderKorrosionsbeständigkeit und positioniert Aleris als einenHauptlieferanten von Walzprodukten aus Aluminium für Bombardier.Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20140115/CL46886LOGO"Wir freuen uns über den Ausbau unserer Partnerschaft mitBombardier im Rahmen der Lieferung einer breiteren Palette vonProdukten von unseren Einrichtungen in Europa und im RaumAsien-Pazifik", sagte Sean Stack, Chairman und CEO von Aleris. "DieseVereinbarung mit Bombardier ist eine weitere Bestätigung des Erfolgsunserer Strategie, die Weiterentwicklung unserer technischenFähigkeiten und den Ausbau unserer weltweiten Präsenz voranzutreiben,um unsere Kunden in der Luft- und Raumfahrtindustrie beim Erreichenihrer Ziele zu unterstützen."Der Vertrag umfasst die Bereitstellung von Materialien durch dieEinrichtungen des Unternehmens in Koblenz, Deutschland, undZhenjiang, China, wobei der chinesische Standort im Jahr 2013 alsGreenfield-Projekt von Aleris eröffnet wurde. Diese Einrichtungerhielt im Jahr 2014 die Zulassung von Bombardier für die Herstellungvon Materialien für die Luft- und Raumfahrt.Informationen zu AlerisAleris ist ein weltweit führender Hersteller von Walzprodukten ausAluminium in privater Hand, der eine Reihe von Branchen mithochwertigen Produkten beliefert. Dazu zählen die Luft- undRaumfahrtindustrie, die Automobilindustrie, das Bauwesen, dasgewerbliche Transportwesen und die industrielle Fertigung. Aleris hatseinen Hauptsitz in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio und betreibtProduktionsstätten in Nordamerika, Europa und Asien. WeitereInformationen finden Sie unter www.aleris.com.Zukunftsbezogene AussagenBei einigen Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um"zukunftsbezogene Aussagen" entsprechend der Festlegung in denBundeswertpapiergesetzen der USA. Pressekontakt:
Shannon Bennett
+1 216.910.3664
shannon.bennett@aleris.com
Nanda Aerts
+32 499 569556
nanda.aerts@aleris.com