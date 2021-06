Aleafia Health erzielt bahnbrechenden Erfolg mit dem Export medizinischen Cannabis nach Deutschland

Quelle: IRW Press

TORONTO, 3. Juni 2021 – Aleafia Health Inc. (TSX: AH, OTCQX: ALEAF) („Aleafia Health“ oder das „Unternehmen“), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich von Cannabis-Wellnessprodukten und -Dienstleistungen, freut sich bekanntzugeben, dass in seinem Treibhaus in Niagara angebaute getrocknete Blüten erfolgreich nach Deutschland exportiert wurden. Der Zugang zu dem rechtlich am weitesten fortgeschrittenen Cannabismarkt in Europa bedeutet einen bahnbrechenden Erfolg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



