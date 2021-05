Aleafia Aktie: Q1-Umsatz fällt um 51% im Vergleich zum Vorjahr!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Aleafia Health Inc. (TSX:AH) (OTCQX:ALEAF) gab am Dienstag bekannt, dass der Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 51% auf 7,07 Mio. $ gesunken ist.

Der Nettoumsatz mit Cannabis sank im gleichen Zeitraum um 55% auf 6,24 Mio. $, während der Nettoumsatz mit medizinischem Cannabis und der Nettoumsatz mit Cannabis für den Erwachsenengebrauch um 95%



