Aldi setzt auf Philipp Lahm

ESSEN/MÜLHEIM (dpa-AFX) - Der Discounter Aldi und der frühere Fußball-Profi Philipp Lahm arbeiten künftig zusammen.



Ab Donnerstag verkauft der Discount-Marktführer in seinen Filialen im ganzen Bundesgebiet 15 Bioprodukte des von Lahm nach dem Ende seiner Profi-Karriere übernommenen Naturkostherstellers Schneekoppe. Außerdem wird der Weltmeister von 2014 als Markenbotschafter für Aldi tätig sein, wie die Beteiligten weiter mitteilten. Lahm werde "eine tragende Rolle" im Zusammenhang mit der Aldi-Kampagne "Einfach besser leben" spielen, kündigte der Discounter an.

Die deutschen Discounter setzen seit einiger Zeit zur Imagepflege verstärkt auf die Zusammenarbeit mit Prominenten. So finden sich bei Aldi bereits Weine von TV-Moderator Günther Jauch in den Regalen. Lidl lockte in den vergangenen Jahren die Kunden wiederholt mit Modekollektionen von Heidi Klum in die Läden. Und Penny hat sich die Musikerin Nena als Markenbotschafterin gesichert./rea/DP/zb