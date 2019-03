Aldi-Witwe Babette Albrecht: Erstes privates Interview in GALA

Finanztrends Video zu



mehr >

Hamburg (ots) - In der aktuellen GALA (Heft 13/2019, ab heute imHandel) spricht Babette Albrecht, 59, Witwe des 2012 verstorbenenAldi-Nord-Miteigentümers Berthold Albrecht, erstmals über ihrPrivatleben. Ein wichtiger Freund sei für sie der DüsseldorferDesigner Thomas Rath, 52, der derzeit in der RTL-Tanzshow "Let'sDance" zu sehen ist. Albrecht sagt: "Ich bin sehr vorsichtig mitFreunden, es gibt für mich auch nur ganz wenige. (...) Wir lachengern zusammen, und jeder gemeinsam verbrachte Augenblick ist einGlücksfall."Der Designer und sie teilen die Liebe zu Reisen, Musik undKulinarik: "Gemeinsam kochen wir am liebsten! Wir legen viel Wert aufgesundes und ausgewogenes Essen, das wir bei uns im Sortiment findenund dann genießen", so die Aldi-Erbin.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell