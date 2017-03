Aldi Süd verkauft seine Produkte künftig auch in China

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding Ltd.":

MÜLHEIM/RUHR (dpa-AFX) - Der Discounter Aldi Süd will über den E-Commerce-Riesen Alibaba künftig seine Produkte auch in China verkaufen.



Ab dem Frühjahr würden ausgewählte Angebote der Eigenmarken auf dem von Alibaba betriebenen Online-Marktplatz Tmall vertrieben, kündigte das Unternehmen am Donnerstag an.

Laut Aldi-Landesgeschäftsführer China Christoph Schwaiger sollen unter anderem Weine sowie Snack- und Frühstücksprodukte in der Volksrepublik angeboten werden. Sie würden über bewährte australische Aldi-Lieferanten bezogen.