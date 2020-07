Aldi Süd ruft vorsorglich Cucina Pizzateig mit Tomatensoße 600g zurück

Sollenau (ots) - ProduktrückrufWewalka GmbH Nfg. KG ruft vorsorglich die Artikel Cucina Pizzateig mit Tomatensoße 600g mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17.07.2020-16.08.2020 zurück. In der Tomatensauce wurden Metallteilchen entdeckt.Der Vorlieferant der Tomatensauce kann nicht gänzlich ausschließen, dass sich weitere Teilchen in anderen Gläsern befinden und durch den Verzehr eine potenzielle Gesundheitsgefährdung möglich ist. Die Gefahr geht ausschließlich von der beigepackten Tomatensauce aus. Wir empfehlen daher von jeglichem Verzehr des betroffenen Produktes abzusehen. Der Verzehr des Pizzateiges ist unbedenklich.Um der Sorgfaltspflicht nachzukommen, werden im Sinne der Lebensmittelsicherheit und des konsequenten Verbraucherschutzes die unten angeführten Produkte mit dem entsprechenden Mindesthaltbarkeitsdatum, bei denen Wewalka GmbH Nfg.KG der Inverkehrbringer ist, öffentlich zurückgerufen.Die betroffenen Produkte wurden in Aldi Süd Filialen in Teilen von Bayern zum Verkauf angeboten.Bereits gekaufte Artikel können von den Konsumenten in allen Filialen der oben genannten Handelskette zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen die Kunden selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.Die Wewalka GmbH Nfg. KG kommt ihrer Eigenverantwortung gemäß den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen nach und veranlasst einen öffentlichen Rückruf des Produkts. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung durch den Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht wurde.Pressekontakt:Wewalka GmbH Nfg. KGAnton Gsellmann-Straße 42601 Sollenau/Österreich mailto:kundenservice@wewalka.at+43 2628 48666 2222Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/146748/4663430OTS: Wewalka GmbH Nfg.KGOriginal-Content von: Wewalka GmbH Nfg.KG, übermittelt durch news aktuell