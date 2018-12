Aldi Nord kämpft in Deutschland mit Verlusten Discounter baut Essener Zentrale um - Investitionsprogramm

Frankfurt/Main (ots) - Der Essener Discounter Aldi Nord schreibtim Heimatmarkt erstmals rote Zahlen. In diesem und voraussichtlichauch im kommenden Jahr wird das Unternehmen in Deutschland Verlustemachen. Dies berichtet die Lebensmittel Zeitung in ihrer aktuellenAusgabe. Der neue Aldi Nord-Chef Torsten Hufnagel hat einmilliardenschweres Investitionsprogramm angekündigt, um den Händlerwieder auf Kurs zu bringen. Aldi Nord konnte zwar in diesem Jahr umetwa 1 Prozent beim Umsatz zulegen. Trotzdem haben die gestiegenenKosten für die Modernisierung des Unternehmens das Ergebnis erstmalsim Heimatmarkt unter die Null-Linie gedrückt.2017 hatte Aldi Nord verkündet, in den kommenden drei Jahren mehrals 5 Mrd. Euro in das Geschäft zu stecken. Doch das reicht offenbarbei Weitem nicht, um die anstehenden Aufgaben zu schultern. "DieGesellschafter tragen den Kurs mit und sind bereit, in dasUnternehmen zu investieren", sagt Torsten Hufnagel, der seitSeptember als Gesamtverantwortlicher die Unternehmensgruppe Aldi Nordführt, im Gespräch mit der Lebensmittel Zeitung. Die Finanzierung derInvestitionen erfolge aus dem Cashflow und den Rücklagen sowie überGesellschaftereinlagen.Zugleich sollen auch die Strukturen in Essen verändert werden. AlsDienstleistungsgesellschaft soll die Zentrale alleLändergesellschaften in wichtigen Funktionen unterstützen. In denLändern sollen dann landesspezifische Aufgaben in den BereichenService, Marketing, Verkauf sowie Category Management mitSortimentshoheit angesiedelt sein. Der Zentraleinkauf wird ebenfallsneu aufgestellt und soll vom langjährigen Bevollmächtigten desVerwaltungsrats, Jürgen Schwall, geleitet werden.Eine Reihe von Mitarbeitern muss sich auf neue Prozesse undArbeitsfelder einstellen. Hufnagel betont jedoch, dass es keinenPersonalabbau geben wird: "Das ist kein Sparprogramm, sondern einWachstumsprogramm." Bei der Suche nach Wachstumsfeldern nimmt derHändler das Ausland in den Blick. "Wenn wir Wachstum erreichenwollen, muss unsere Strategie internationaler ausgerichtet sein",sagt Hufnagel.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: Lebensmittel Zeitung, übermittelt durch news aktuell