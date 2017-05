Alcoa vs. Freeport McMoRan: Darum hat Alcoa outperformt!

Lieber Leser,

Metallpreise wie die für Aluminium, Kupfer oder Eisenerz unterliegen in der Regel zyklischen Entwicklungen an den Märkten. Das ist auch der Grund, warum sie als Indikatoren für eine anziehende Wirtschaft angesehen werden. Im Anschluss an die große Finanzkrise haben sich Assets wie Aktien wieder erholt und ihre Aufwärtstrends fortgesetzt, doch Metallpreise blieben weitestgehend schwach. Erst im vergangenen Jahr hatte es den Anschein, als würde sich etwas tun im Segment der Industrie- und Edelmetalle. Sie erholten sich deutlich und da sie in der Regel positiv zueinander korrelieren, erholten sich so gut wie alle Preise.

Erwartungen an US-Politik

Vor allem in Erwartung der geplanten Infrastrukturmaßnahmen seitens der US-Politik, verzeichneten Industriemetalle einen Sprung nach oben. Doch in diesem Jahr ist eine Divergenz zu erkennen. So ist beispielsweise der Aluminiumpreis weiterhin stabil geblieben, während der Kupferpreis die Gewinne aus dem letzten Jahr um die Hälfte reduzierte. Auch der Eisenerzpreis fiel deutlich und beeinflusste die Stahlpreise.

Aufgrund der Stabilität von Aluminium gegenüber anderen Metallpreisen hat die Aktie von Alcoa beispielsweise die Aktie von Freeport McMoRan deutlich outperformt. Die Alcoa-Aktie gewann in diesem Jahr 18 % an Wert, während Freeport McMoRan 11,5 % verlor. Da Aluminium weniger abhängig ist vom Bausektor, dürfte der Preis auch weniger auf eine geringere Nachfrage aus diesem Sektor reagieren. Was aber nicht unbedingt bedeutet, dass er gar nicht anfällig ist.

Chinas Regierung kann Preise nicht ewig stützen

Chinas Regierung hat in den letzten Jahren Maßnahmen ergriffen, um Überkapazitäten in der Metallbranche abzubauen. Vor allem in den Bereichen Aluminium, Stahl und Kohle. Das drückte die Produktion insgesamt und unterstützte die Preise. Doch die Produktion scheint in diesem Jahr wieder anzuziehen, das Angebot zu steigen.

Die Aluminium-Produktion ist in China per April und im Vergleich zum Vorjahr um 7,6 % gestiegen. Im ersten Quartal wurde 12 % mehr produziert. Aktuell hält sich der Aluminiumpreis stabil, doch die erhöhte Produktion sollte durch eine höhere Nachfrage kompensiert werden. Ist diese nicht abzusehen, ist auch beim Aluminiumpreis womöglich mit fallenden Preisen zu rechnen.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.