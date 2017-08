Alcoa schraubt Gewinnerwartungen zurück!

Liebe Leser,

der Umsatz im 2. Quartal stieg zwar deutlich, doch seine Gewinnerwartungen für 2017 hat Alcoa zurückgeschraubt. Das kam bei den Aktionären nicht besonders gut an und sie schickten die Aktie zunächst auf Talfahrt. Der Aluminiumproduzent erwartet nur noch ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Wertberichtigungen von 2,1 bis 2,2 Mrd $. Zuvor war der Konzern von 2,1 bis 2,3 Mrd $ ausgegangen. Der Umsatz erhöhte sich im 2. Quartal um 23% auf 2,86 Mrd $. Alcoa profitierte von höheren Aluminiumpreisen.

Es gibt mal wieder Mutmaßungen dass Rio Tinto an einer Übernahme interessiert ist

Unterm Strich stand ein Gewinn von 75 Mio $ nach einem Minus von 55 Mio $ ein Jahr zuvor. Der CEO will weiter rationalisieren und die Kosten senken. Deshalb schließt Alcoa sein Büro in New York und zieht im September in seine Zentrale und den Hauptsitz in Pittsburgh. Darüber hinaus sind innerhalb der nächsten 18 Monate weitere 7 Standorte in denUSA, in Europa und Asien betroffen. Büros werden geschlossen, und die Mitarbeiter werden zu verbleibenden Bürostandorten und Betriebsstätten verlagert.

Alcoa erwartet dadurch Einsparungen von 5 Mio $. „Wir nutzen jede Gelegenheit, um Alcoa zu rationalisieren und um die Komplexität zu reduzieren“, so der CEO. Es gibt mal wieder Mutmaßungen, dass Rio Tinto an einer Übernahme des Aluminiumkonzerns interessiert ist. Denn nach der Aufspaltung gibt es das klassische Verhüttungsgeschäft jetzt einzeln und damit günstiger als den Alcoa-Konzern in seiner früheren Form.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.