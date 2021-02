Alcoa: Brechen die Bullen den Abwärtstrend?

Die Alcoa-Aktie vollzog im Herbst einen dynamischen Anstieg. Er wurde auch an den ersten Januartagen noch fortgesetzt, sodass der Wert am 7. Januar bei 26,20 Euro ein Hoch ausbilden konnte. Anschließend nahmen die Anleger ihre Gewinne mit. Die Aktie fiel unter ihren 50-Tagedurchschnitt zurück und bildete am 27. Januar bei 17,30 US-Dollar ein Tief aus.

Hier griffen die Anleger wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung