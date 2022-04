Alcoa-Aktie: Q1 Gewinn übertrifft Street View!

NEW YORK CITY (dpa-AFX) - Die Alcoa Corp. (AA) hat am Mittwoch die Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt, wobei der Gewinn die Erwartungen der Börse übertraf, während der Umsatz hinter den Erwartungen zurückblieb. Gewinn gemeldet Die in Pittsburgh ansässige Alcoa meldete für das erste Quartal einen Gewinn von 469 Millionen Dollar oder 2,49 Dollar je Aktie, verglichen mit einem… Hier weiterlesen