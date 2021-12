Alcoa Aktie: Jetzt aber!

Für die Aktie Alcoa stehen per 28.12.2021, 03:20 Uhr 59.36 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Alcoa zählt zum Segment "Aluminium".

Nach einem bewährten Schema haben wir Alcoa auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Alcoa-Aktie sind 5 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Alcoa vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 53,6 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (59,36 USD) ausgehend um -9,7 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Alcoa von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Alcoa beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,68 Prozent und liegt mit 0,11 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,79) für diese Aktie. Alcoa bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Alcoa beläuft sich mittlerweile auf 41,69 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 59,36 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +42,38 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 49,55 USD. Somit ist die Aktie mit +19,8 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Alcoa-Analyse vom 28.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Alcoa jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Alcoa Aktie.

Alcoa: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...