Alcoa Aktie: Bessere Zahlen als erwartet

Alcoa hat für das 2. Quartal bessere Zahlen als erwartet vorgelegt. Gründe dafür sind Produktivitätssteigerungen und Kosteneinsparungen. So konnte der Verlust von 402 auf 197 Mio $ gesenkt werden. Der Umsatz ging um 20,8% auf 2,15 Mrd $ zurück, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Aluminium- und Aluminiumoxidpreise. Die Produktion ist im Vergleich zum 1. Quartal an Bergbaustandorten um 5% und an Raffinationsstandorten um ...



