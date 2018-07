Alco: Was bedeutet das für den Kurs?

Am 25.07.2018 ging die Aktie Alco an ihrem Heimatmarkt Hong Kong mit dem Kurs von 1,3 HKD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Unterhaltungselektronik".Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,85 Prozent liegt Alco 1,42 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Hardware" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,43. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

