Alco: War das hier wirklich zuzutrauen?

An der Heimatbörse Hong Kong notiert Alco per 15.09.2021, 19:44 Uhr bei 0.28 HKD. Alco zählt zum Segment "Unterhaltungselektronik".

Die Aussichten für Alco haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Alco-Aktie ein Durchschnitt von 0,24 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,28 HKD (+16,67 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (0,25 HKD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+12 Prozent Abweichung). Die Alco-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Alco erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Alco hat mit einer Dividendenrendite von 3,99 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (16.8%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche beträgt -12,81. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Alco-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Alco in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

