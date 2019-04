Alchem International löst Stabilitätsdilemma für mikronisiertes Digoxin und meldet einen neuartigen Produktionsprozess zum Patent an

Genf (ots/PRNewswire) - Alchem International Private Limited("Alchem"), ein auf die Produktion von Pharmawirkstoffen (API) aufpflanzlicher Basis spezialisiertes privates Pharmaunternehmen, gabheute die Einführung seiner urheberrechtlich geschützten Plattformfür mikronisiertes Digoxin bekannt.Das Molekül von Alchem ist das einzige weltweit verfügbaremikronisierte Digoxin, das die Herausforderung einerMikrodosierungsrezeptur, der langfristigen Stabilität und derVerunreinigungsproblematik im Zusammenhang mit diesem speziellenHerzmedikament bewältigt. Digoxin wird häufig zur Behandlungverschiedener Herzerkrankungen eingesetzt, darunter Vorhofflimmern,Vorhofflattern und Herzversagen. Die Mikronisierung von Digoxin, dienormalerweise der Homogenisierung, Löslichkeit und Bioverfügbarkeiteiner Rezeptur dient, hatte bislang zu einer unzweckmäßig kurzenHaltbarkeit (12 bis 24 Monate) sowie der Bildung von Verunreinigungengeführt.Von Alchems europäischem Unternehmenssitz in Genf (Schweiz) ausäußerte sich Raman Mehta, CEO und Präsident von Alchem, wie folgt:"Durch unsere Prozessinnovationen können sich Arzneimittelherstellererstmals, seitdem Boehringer Ingelheim 2014 die Einstellung derProduktion von und Belieferung mit mikronisiertem Digoxin bekanntgab, auf eine sichere Versorgung mit diesem wenig verbreiteten, abersehr wichtigen Pharmawirkstoff sowie auf dessen Stabilitätvertrauen." Raman Mehta sagte weiter: "Unsere Kunden sind nun in derLage, Digoxin bei einer optimalen Partikelgrößenverteilung (PGV)herzustellen - mit einem Molekül, das stabil für den Transport,stabil für ein Jahr Lagerung bei Zimmertemperatur (15 - 25 °C) undstabil für 4 Jahre Kühllagerung (3 - 8 °C) ist. Basierend auflaufenden Studien erwarten wir, dass wir die Haltbarkeit bis 2020 auf5 Jahre verlängern können.Mikronisiertes Digoxin EP von Alchem wurde vom F&E-Team desUnternehmens mithilfe eines innovativen Verarbeitungsverfahrens (zumPatent angemeldet) entwickelt. Es erfüllt die strengen Auflagen derEP-Monografie und verfügt über das von der Europäischen Direktion fürdie Qualität von Arzneimitteln und Gesundheitspflege(https://www.edqm.eu/) (EDQM) ausgestellte EuropäischeEignungszertifikat (COS). Dieses innovative Produktionsverfahren hates uns ermöglicht, die PGV des Ausgangsprodukts Lanoxin bei nahezugleichen Produktionskosten wie die unseres herkömmlichen(nicht-mikronisierten) Digoxins zu erreichen. Die hochmoderneProduktionsstätte in Ballabhgarh in Indien wurde im Auftrag von EDQMvom ANSM (französisches Gesundheitsministerium) für die Herstellungvon Digoxin geprüft und genehmigt.Über Alchem InternationalAlchem International ist ein 1983 gegründetes Privatunternehmen.Es hat Pionierarbeit im Phytochemikalienbereich geleistet und verfügtüber nahezu 40 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von Wirkstoffenfür die Pharma-, Nutrazeutika- und Kosmetikbranche weltweit.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/875970/Alchem_Logo.jpg)Pressekontakt:Robin WardSales and Marketing Director - Alchem Europe SArward@alchemeurope.comTel.: +41-91-604-6921Mobil: +41-79-682-6621Original-Content von: Alchem International, übermittelt durch news aktuell