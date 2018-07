Alcentra Capital: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Per 24.07.2018 wird für die Aktie Alcentra Capital am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 6,44 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Asset Management & Custody Banken".Unser Analystenteam hat Alcentra Capital auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Alcentra Capital aktuell 11,47. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +6,53 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Asset Management". Alcentra Capital bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

