Alcatel-Lucent Enterprise* launcht cloud-basierte Kommunikationslösung für die Hotellerie

Paris (ots) - ALE bringt "Rainbow for Hospitality" auf den Markt,eine mobile, cloud-basierte Kommunikationslösung für das Gastgewerbe- Rainbow[TM] ist mit zahlreichen Technologien kompatibel, z.B.künstliche Intelligenz (KI), interaktive Kiosk-Systeme,Spracherkennung und Property Management Systeme, und bietetmaximale Sicherheit- Dank offener Programmierschnittstellen (API) eignet sich dieLösung auch für Start-ups, die die digitale Transformation derHotelbranche vorantreiben möchtenKommunikationsinnovation für das Gastgewerbe: Rainbow[TM], diecloud-basierte, integrierte Kommunikationslösung des französischenTechnologieunternehmens Alcatel-Lucent Enterprise, ist ab sofort indieser Branchen-Variante erhältlich. Rainbow for Hospitality istspeziell an die Anforderungen des Hotelgewerbes angepasst und bietetsowohl eine operative Erleichterung für das Personal als auch einoptimiertes Benutzererlebnis für die Gäste. "Hoteliers stehen vorwachsenden Herausforderungen in einem immer digitaler werdendenUmfeld", so Matthieu Destot, Executive Vice President, Global Sales &Marketing bei Alcatel-Lucent Enterprise. "Deshalb haben wir eineLösung entwickelt, die speziell auf die Besonderheiten dieses Markteszugeschnitten ist und sowohl Prozesse optimiert als auch dassteigende Kundenbedürfnis nach mobilen und digitalen Servicesbeantwortet. Mit Rainbow[TM] erhalten Hoteliers alle Services auseiner Hand."Die Rainbow-App vereint als Unified Collaboration Service (UCaaS)Kommunikationssysteme wie Telefon, Webkonferenzen und E-Mail untereiner gemeinsamen Benutzeroberfläche und bietet Nutzern darüberhinaus Kollaborationsdienste, unabhängig von ihrem vorhandenenKommunikationssystem. Dank der offenen APIs lässt sich Rainbow[TM]nahtlos in das Ökosystem von Hotels integrieren und unterstützt zudemzahlreiche Funktionen. Für Hotelgäste und Personal bietet es dieMöglichkeit, mobil und digital über die Cloud zusammenzuarbeiten."Rainbow[TM] vernetzt nicht nur Gäste und Mitarbeiter übereConcierge und eKiosks miteinander", erklärt Thierry Bonnin, VerticalMarkets Leader bei Alcatel-Lucent Enterprise. "Rainbow[TM] integriertauch hotelspezifische Prozesse wie Property Management Systeme, IoTHubs und Sensoren. Dadurch lassen sich zahlreiche digitale Prozesseim Hotel bündeln. Es kommt für die Back-Office-Zusammenarbeit wiedigitale Briefings und erweiterten Gästeservice wie ortsbezogeneBenachrichtigungen zum Einsatz, aber auch, um Benachrichtigungen vonPräsenz-, Einbruch-, Temperatur- oder Wasserbeckensensoren an dierichtigen Personen für Sicherheit oder Wartung zu senden."Mit Rainbow[TM] können Hoteliers das gesamte digitaleGästeerlebnis steuern und ermöglichen Besuchern zudem einekontinuierliche, hochgradig personalisierte Verbindung auf deneigenen Endgeräten. Auch auf Betriebsseite ermöglicht es diemultimediale Zusammenarbeit für die gesamte Hotelbelegschaft:Mitarbeiter, Partner und Lieferanten können sich jederzeit und vonüberall im Hotel in Echtzeit verbinden und zusammenarbeiten.Sicherheitsprotokolle gewährleisten, dass die Hoteldaten absolutsicher sind, da Rainbow[TM] A + mit Qualys SSL-Sicherheitstestsbelegt. Die Verfügbarkeit der Cloud macht es für jedes Hotel einfach,kostengünstig zu agieren.Die "Hospitality-App" von ALE bietet zahlreiche Services, dieGästen und Personal den Alltag erleichtern, darunter- angepasste Wi-Fi-Access-Points für Hotelzimmer undGemeinschaftsbereiche- High-Density-Bereiche: angepasste Lösungen für Bereiche mitpotenziell vielen Nutzern- standortbasierte Leistungen wie z.B. Online Check-in, Navigationinnerhalb der Hotelanlage, Restaurantreservierungen, Ortung desAutos im Parkbereich des Hotels oder Steuerung des Housekeepingsfür das Hotel selbst- IoT Containment: Sichere und einfache Integration von privatenIoT Geräten in das Hausnetzwerk- intelligente Telefone mit digitalen Butler-DienstenÜber unsWir sind Alcatel-Lucent Enterprise. Unser Ziel ist es, alles somiteinander zu vernetzen, dass unsere Kunden die Technologieeinsetzen können, wie es ihren individuellen Anforderungenentspricht. Wir liefern Netzwerke und Kommunikation, die IhreMitarbeiter, Prozesse und Kunden effektiv unterstützen - als vor Ortinstallierte Lösung, Cloud-Service oder Kombination von beidem. Unserlangjähriges Engagement für Innovation und den Erfolg unserer Kundenhat ALE, das unter der Marke Alcatel-Lucent Enterprise am Marktauftritt, zu einem führenden Anbieter von Unternehmensnetzwerken,Kommunikation und Services werden lassen, der weltweit über 830.000Kunden betreut. Mit mehr als 2.200 Mitarbeitern und 2.900 Partnern inüber 50 Ländern verbindet ALE globale Reichweite mit lokalem Fokus.*Name und Logo von Alcatel-Lucent sind eingetragene Handelsmarkenvon Nokia und werden unter Lizenz von ALE genutzt.