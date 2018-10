Alcanna: Was noch aussteht!

An der Börse Toronto schloss die Alcanna-Aktie am 02.10.2018 mit dem Kurs von 10,66 CAD. Die Alcanna-Aktie wird dem Segment "Lebensmitteleinzelhandel" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Alcanna ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Retail - Consumer Staples) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 47,03 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 94 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 24,28 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

2. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Alcanna auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Hold"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Alcanna weist kaum Änderungen auf. Dies entspricht einem "Hold"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Alcanna bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Alcanna als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Alcanna vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 10,5 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -1,5 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 10,66 CAD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".