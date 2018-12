Album 2018 und mehr: Infostarke Jahresrückblicke im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Von Freitag, 21. Dezember 2018, bis Freitag, 28. Dezember 2018,bietet das ZDF fünf informative Jahresrückblicke, die in Erinnerungrufen, was 2018 geprägt hat. Los geht es am 21. Dezember 2018, 22.50Uhr, mit dem "satirischen Jahresrückblick" der "Frontal 21"-AutorenWerner Doyé und Andreas Wiemers. In einer Collage aus Zitaten,Animationsfilmen und Spielszenen wird das Jahr 2018 ideenreichkommentiert.Am Mittwoch, 26. Dezember 2018, 19.15 Uhr, folgt "Album 2018 -Bilder eines Jahres" mit Anmerkungen von "heutejournal"-Redaktionsleiter Wulf Schmiese. Dieser Klassiker derJahresrückblicke im ZDF, jeweils präsentiert von einem der prägendenNachrichtenmacher, startete vor 55 Jahren als "Schlagzeilen 63",wurde ein Jahr später in "Chronik" umbenannt und gehört seit 1981 als"Album - Bilder eines Jahres" zum ZDF-Programm in der letztenDezember-Woche - seit 2011 auf dem festen Sendeplatz am zweitenWeihnachtstag um 19.15 Uhr."Leute 2018 - das Jahr der Stars" heißt es am Donnerstag, 27.Dezember 2018, 17.10 Uhr im ZDF. Der Jahresrückblick mit "Leuteheute"-Moderatorin Karen Webb zeigt mitreißende Geschichten aus demereignisreichen Jahr der Prominenten und bereichert seit 2015 dieJahresrückblicke im ZDF.Ebenfalls zum vierten Mal gehört "Adieu - Menschen, die wir nichtvergessen" zum ZDF-Programm am Jahresende. In dem Film von SusanneConrad wird an Schauspieler, Musiker, Autoren und Politiker gedacht,die im Laufe des Jahres gestorben sind. Es kommen Prominente zu Wort,die sich an die Verstorbenen erinnern - in diesem Jahr erinnert sichMalu Dreyer an Kardinal Lehmann, Michaela May an Siegfried Rauch undHarald Lesch an Stephen Hawking.Der Rückblicksreigen von Freitag bis Freitag endet dann wie erbegann: satirisch. Am Freitag, 28. Dezember 2018, 23.10 Uhr,präsentiert Kabarettist Urban Priol in "Urban Priol: Tilt! -Tschüssikowski 2018" eine satirische Abrechnung mit dem Jahr.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/jahresrueckblickhttp://heute.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFheutePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell