"Album 2017" und andere Jahresrückblicke im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Wer in der letzten Dezemberwoche noch einmal auf dasereignisreiche und bewegende Jahr 2017 schauen will, für den hält dasZDF vom 26. bis zum 29. Dezember 2017 täglich eine Rückblicksendungbereit: Los geht es am Dienstag, 26. Dezember 2017, 19.15 Uhr, mitdem "Album 2017 - Bilder eines Jahres". In den Folgetagen heißt esdann jeweils um 17.10 Uhr im ZDF: "Adieu - Menschen, die wir nichtvergessen", "Leute 2017 - das Jahr der Stars" sowie "hallodeutschland 2018 - der JahresAUSblick".Mit Anmerkungen von Wulf Schmiese, dem Redaktionsleiter des"heute-journals", öffnet sich am zweiten Weihnachtsfeiertag das"Album 2017" mit den "Bildern eines Jahres". Diese reichen vomislamistischen Terror, der Manchester, Barcelona und London traf, biszur Attacke auf den Mannschaftsbus des BVB in Dortmund, von derVereidigung des neuen US-Präsidenten Donald Trump bis zum Einzug derAfD in den Deutschen Bundestag. Auch der G20-Gipfel in Hamburg unddie massiven Ausschreitungen dort, der Machtkampf in Venezuela unddie Beantragung des endgültigen "Brexit" durch die britischeRegierung gehören in das "Album 2017" - ebenso der europäischeTrauerakt für Altkanzler Helmut Kohl in Straßburg. Der Konflikt inKatalonien, der Hochhausbrand in London, der letzte Flug der AirBerlin, die Eröffnung der Elbphilharmonie, die Stürme "Xavier" und"Hewart" - der 60-minütige Rückblick lässt das Jahr vielfältig Revuepassieren.Am Mittwoch, 27. Dezember 2017, 17.10 Uhr, erinnert Susanne Conradin "Adieu - Menschen, die wir nicht vergessen" an besonderePersönlichkeiten, die im Laufe des Jahres 2017 gestorben sind -Schauspieler, Musiker, Autoren und Politiker, die eine bestimmteZeit, manchmal sogar eine ganze Generation geprägt haben. SusanneConrad befragt Zeitzeugen und Wegbegleiter nach ihrer persönlichenSicht auf die Verstorbenen."Leute 2017 - das Jahr der Stars" heißt es am Donnerstag, 28.Dezember 2017, 17.10 Uhr, im ZDF. "Leute heute"-Moderatorin KarenWebb zeigt, welche Prominenten 2017 die Schlagzeilen bestimmten:Boris Becker sorgte für Pleite-Meldungen, Prinz William, HerzoginCatherine und ihre beiden Kinder verzauberten im Sommer ganzDeutschland, der Sexskandal um Harvey Weinstein erschütterte nichtnur Hollywood.Nicht mehr zurück, sondern bereits nach vorn blickt am Freitag,29. Dezember 2017, 17.10 Uhr, "hallo deutschland" im "JahresAUSblick2018": Sportliche Großevents, royaler Nachwuchs, runde Geburtstage,Jubiläen und große Gefühle. 2018 steckt voller Ereignisse. In einemMix aus persönlichen Geschichten, Boulevardthemen, Service, Trendsund Lifestyle präsentiert "hallo deutschland" bereits die News, überdie man 2018 reden wird.