Albireo Pharma lässt Anleger ZITTERN!

Liebe Leser,

die letzten vier Wochen bei Albireo Pharma waren kein schöner Anblick. Die Aktie ist auf einem stetigen Abwärtstrend und scheint jeden Tag mehr an Wert zu verlieren und das in einem erschreckend hohen Tempo. Doch was genau läuft da eigentlich? Bei einem Blick auf den Ticker herrscht gähnende Leere, schon seit November gab es keine weltbewegenden Neuigkeiten mehr von dem Biostech-Unternehmen. Es sind also einzig die Anleger selbst, die das Papier derzeit derartig unter Druck setzen.

Anleger verlieren die Geduld!

Je weiter Albireo Pharma im Kurs fällt, desto mehr Anleger bekommen es mit der Angst zu tun und steigen aus. Schon längst wurde damit eine regelrechte Lawine ausgelöst, deren Ende nur schwer vorauszusagen ist. Das Unternehmen selbst steht aber unverändert da und hat einige heiße Eisen im Feuer, die in Zukunft noch für ein Kursfeuerwerk sorgen können. Das wird aber nicht heute und auch nicht morgen passieren. Wer in Biotech-Aktien investiert, braucht letztlich nicht nur ein dickes Fell, sondern auch eine gehörige Portion Geduld. Wenn das Comeback aber kommt, dann mit hoher Wahrscheinlichkeit schlagartig.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse