Albireo Pharma: Jetzt kann es rund gehen!

was letzte Woche bei Albireo Pharma passierte, sorgte für einiges Aufsehen! Denn hier könnten bald üppige Meilensteinzahlungen warten. Mark de Groot hat sich dies in der letzten Woche angesehen. Wie wird es nun weitergehen?

Der Erfolgsdeal! EA Pharma hat bei der japanischen Gesundheitsbehörde PMDA die Zulassung für Elobixibat, ein Mittel gegen chronische Verstopfung, beantragt. Dem Medikamentenentwickler Albireo Pharma winkt dadurch eine fette Meilensteinzahlung seitens des japanischen Lizenznehmers EA Pharma.

Das Erfolgsprodukt! Das Medikament Elobixibat dient der Verbesserung der Verdauungsprozesse im Dickdarmbereich und die klinische Phase-3-Studie war erfolgversprechend.

Die Vorstandsmeinung! Albireo-Vorstandsvorsitzender Ron Cooper zeigte sich erfreut: „Wir freuen uns, dass der erste regulatorische Antrag für Elobixibat eingereicht wurde. Positive Daten aus der Phase-3-Studie von Elobixibat in Japan und die Erreichung dieses wichtigen Unternehmensmeilensteins bestätigen unsere wissenschaftliche Fokussierung auf IBAT-Hemmung.“

Welteroberer? EA Pharma ist der exklusive Lizenznehmer von Elobixibat in Japan, will das Medikament aber auch in weiteren ausgewählten Ländern in Asien auf den Markt bringen.

Der Meilenstein! Albireo erhält vermutlich rund 13 Mio. Euro und wenn das Mittel tatsächlich die Zulassung erlangt und auf den Markt kommt, winken ungleich höhere Summen, da eine prozentuale Beteiligung an den Umsatzerlösen vereinbart worden ist.

Kann Albireo mit den Erlösen aus der Zulassung auch noch über die Meilensteinzahlung hinaus ordentlich absahnen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.