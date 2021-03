Albertsons & Google: Die Zukunft des Lebensmitteleinkaufs!

Albertsons Companies Inc (NYSE:ACI) gab am Dienstagmorgen eine neue Partnerschaft mit Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) bekannt, um “die Zukunft des Einkaufens neu zu erfinden.”

Albertsons und Google sind eine neue, mehrjährige Partnerschaft eingegangen, die die 2.253 Filialen von Albertsons mit den kundenorientierten Innovationen von Google verbindet, um eine "beeindruckende Verbindung von Einzelhandelserfahrung und zukunftsweisender Technologie in einem massiven Omnichannel-Maßstab" zu



