Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt als eine der vier empfehlenswertesten Tierschutzorganisationen der Welt ausgezeichnet

Berlin (ots) - Zum zweiten Mal in Folge hat die amerikanische OrganisationAnimal Charity Evaluators (ACE) der Albert Schweitzer Stiftung für unsereMitwelt den Titel »Top Charity« verliehen. Damit ist die Stiftung einer vonweltweit nur vier Tierschutz- und Tierrechtsverbänden, die ACE als besondersempfehlenswert für Spender ausgezeichnet hat.ACE hat es sich zur Aufgabe gemacht, die effektivsten Möglichkeiten aufzuzeigen,Tieren zu helfen. Dazu gehört es auch, die Organisationen ausfindig zu machen,bei denen Spenden besonders gut aufgehoben sind.Bis dato hat ACE mehr als 500 Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen auf derganzen Welt für Empfehlungen in Betracht gezogen. Für das aktuelle Jahr hat ACEaus 266 Organisationen die vielversprechendsten 25 näher betrachtet und 22 davonintensiv untersucht. Aus diesem Prozess gingen neun Empfehlungen hervor. Diehöchste Auszeichnung »Top Charity« ging weltweit nur an vier Tierschutz- undTierrechtsorganisationen. Die Albert Schweitzer Stiftung ist nun zum zweiten Malhintereinander eine der vier Top Charities. Zuvor war sie bereits vier Jahrelang als »Standout Charity« ausgezeichnet worden.»Wir freuen uns sehr, dass ACE nach der ausführlichen Analyse auch in diesemJahr wieder zu dem Schluss gekommen ist, dass unsere Arbeit effektiv,zielgerichtet und nachhaltig wirkt«, so Mahi Klosterhalfen, Präsident der AlbertSchweitzer Stiftung für unsere Mitwelt.Die 7 Kriterien von Animal Charity EvaluatorsACE untersucht Tierschutz- und Tierrechtsverbände anhand von sieben Kriterien:Werden Kampagnen und Programme gewählt, die viel bewegen können? Kann dieOrganisation zusätzliche Einnahmen gut verwenden? Hatte die Organisation in derVergangenheit viele Erfolge? Wird kostenbewusst gearbeitet? Wird aus Erfolgenund Fehlern gelernt? Ist die Führung gut und die Vision klar? Verfügt dieOrganisation über eine gesunde Kultur sowie nachhaltige Strukturen?Die gesamte Analyse von ACE zur Albert Schweitzer Stiftung (auf Englisch) findenSie hier: http://ots.de/TWv4A5Über die Albert Schweitzer Stiftung für unsere MitweltDie Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt setzt sich gegenMassentierhaltung und für die vegane Lebensweise ein. Dafür wirkt sie aufwichtige Akteure aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ein, umTierschutzstandards zu erhöhen, den Verbrauch von Tierprodukten zu reduzierenund das pflanzliche Lebensmittelangebot zu verbessern. Interessierten bietet siefundierte Informationen und zeigt Alternativen auf. Mehr erfahren Sie aufhttps://albert-schweitzer-stiftung.de.Pressekontakt:Diana von WebelAlbert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt+49 30 400 54 68-15presse@albert-schweitzer-stiftung.de