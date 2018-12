Albert Rouwendal zum Geschäftsleiter von Sunrise Kempinski Hotel Beijing & Yanqi Island ernannt

Peking (ots/PRNewswire) - Sunrise Kempinski Hotel Beijing & YanqiIsland geben mit Freude die Ernennung von Albert Rouwendal zum neuenGeschäftsleiter bekannt. Dieser dynamische Hotelier blickt auf vieleJahre internationaler Erfahrungen und eine erfolgreiche Laufbahn inder gehobenen Servicebranche und Geschäftsleitung zurück, wenn er dieAufsicht der Sunrise Kempinski und Yanqi Island Hotels und dieLeitung eines Personals aus 1000 engagierten Mitarbeitern übernimmt.Der gebürtige Holländer Rouwendal war zuletzt Betriebsleiter undGeschäftsleiter für die Benelux-Staaten von Mövenpick Hotels &Resorts, Amsterdam.Albert Rouwendal spricht neben seiner Muttersprache auch fließendFranzösisch, Englisch und Deutsch. Nach seinem Abschluss derHotelfachschule in den Niederlanden begann er seine Karriere iminternationalen Gastwesen bei der IHG Paris und dem Hotel Le Meurice.In der internationalen Luxushotelbranche stieg er in obereManagementpositionen in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien beiso namhaften Luxushotelgruppen wie IHG, Shangri-La, Hilton, Kempinskiund Mövenpick auf. Seine Amtszeit als Fachdozent fürHospitality-Management bei der NHL Stenden Universität derangewandten Wissenschaften in den Niederlanden trug zu seinenüberragenden Schulungskompetenzen und weitreichenden, topaktuellenEinblicken in die Hotelbranche bei.Dem lebenslangen Lernen und der Weiterentwicklung verschrieben,absolvierte Herr Rouwendal mehrere Lehrgänge an so bekanntenUniversitäten wie Cornell in den USA und in Cambridge. Derzeitbeendet er seinen MBA an der Universität in Groningen-AOG BusinessSchool.In seiner neuen Rolle wird Rouwendal sein Team auf dem Weg zu mehrErfolg des Hauses an diesem bezaubernden Reiseziel begleiten, um dasbestehende Prestige des Hauses und die führende Stellung von SunriseKempinski Hotel, Beijing und Yanqi Island auszubauen.Nur 60 km nördlich von Pekings Stadtzentrum entfernt, liegtSunrise Kempinski Hotel, Beijing & Yanqi Island, Kempinskis größtesHotelgelände in China, unweit des malerischen Yanqi-Sees und bietetPanoramen des Yan-Bergs und des Mutianyu-Teils der ChinesischenMauer.Zu diesem Standort gehören 590 Gästezimmer und Suiten im SunriseKempinski Hotel, Peking, im Yanqi Hotel und in 12 Boutique-Hotels.Das Freizeitangebot umfasst 11 Restaurants und Bars, 2 Kempinski TheSpas, einen privaten Yachthafen, die Yanqi Pagode, Sport- undFreizeiträumlichkeiten, 2 Kids Clubs sowie wunderschön gestalteteGärten.Mit 14.069 m2 Konferenzräumen einschließlich 4 Tanzsäalen und 23Besprechungsräumen wurde dieses Reiseziel als Veranstaltungsortgroßer Regierungskonferenzen, internationaler Gipfeltreffen undbesucher- und teilnehmerstarker internationaler Geschäftstreffenausgelegt.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/801111/Albert_Rouwendal.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/801110/Sunrise_Kempinski_Hotel_Beijing.jpgPressekontakt:Shang Jingxuan+86-185-0092-0426Original-Content von: Sunrise Kempinski Hotel, Beijing & Yanqi Island, übermittelt durch news aktuell