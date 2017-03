Albert Hammond: 'Ich bin nur ein Sandkorn' / Weltstar Hammond spricht bei SWR1 Rheinland-Pfalz über sein Leben und seine Motivation / SWR1 Szene am Sonntagabend, 26. März 2017 ab 20.00 Uhr (FOTO)

Mainz (ots) -März 2017, die Magie ist ungebrochen: "It Never Rains in SouthernCalifornia - leise und gefühlvoll gibt Albert Hammond seinen Welthitzum Besten, unplugged, vor einer handverlesenen Zuhörerzahl imSWR1-Studio. Im Interview hat Hammond gerade über sein Idol BuddyHolly ("I owe him my career") und seine Selbsteinschätzung gesprochen("I'm just a grain of sand in the world."), bevor er zur Gitarregreift ("I can imagine a life without anything but music."). Mehrüber Albert Hammonds Besuch in SWR1 Szene am Sonntag 26. März, ab20.00 Uhr und unter SWR1.de ("It Never Rains in Southern California"in der Unplugged-Version wird Sonntagabend freigeschaltet.)Erste ErfolgeAls Neunjähriger sang Albert Hammond im Kirchenchor in Gibraltar,mit 14 probierte er sich bei Auftritten in Spanien, mit 16 entschieder sich endgültig für die Musik und schmiss die Schule. DerDurchbruch gelang ihm dann zunächst als Komponist 1968 in England("Little Arrows"). Vier Jahre später landete er mit "It Never Rainsin Southern California" einen Hit als Sänger.Preisgekrönter Komponist und SängerVon diesem Tag an schien Hammonds Karriere die Sonne - es folgtenChartbreaker wie "I'm a Train", "The Free Electric Band" und"Peacemaker". Als Songwriter schrieb er u. a. Hits für Joe Cocker,die Hollies, Whitney Houston und Tina Turner. 2008 wurde der Musikerin die "Songwriter Hall of Fame" aufgenommen, 2015 erhielt er fürseine Outstanding Song Collection den renommierten Ivor NovelloAward. Preisträger waren ebenfalls Ed Sheeran, Bob Geldof und AnnieLennox.SWR1 "Szene" widmet sich immer sonntags zwischen 20.00 und 24.00Uhr Musik und Kleinkunst. Die Redaktion beleuchtet dabei dieregionale, nationale und internationale Musikszene.Pressekontakt: Inken Ebenau, Tel.: 06131 929 32254, eMail:inken-duerten.ebenau@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell