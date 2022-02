Albemarle verpatzt Ausblick, aber...

Weitere Suchergebnisse zu "Albemarle":

Was passiert, wenn die Erwartungen von Anlegern in den Himmel wachsen, sieht man an der Kursreaktion der Albemarle-Aktie (WKN: 890167): Absturz um -20% auf 197 US$ am Donnerstag. Auslöser dürfe der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gewesen sein, der nicht wirklich knackig ist. Die Aktie bleibt aber eine Top-Investition.

Der US-Spezialchemiekonzern Albemarle ist ein etablierter Lithiumproduzent mit Operationen in China, Chile, ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.