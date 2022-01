Albemarle Aktie: Der weitere Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "home24":

Für die Aktie Albemarle stehen per 22.01.2022, 08:47 Uhr 212.75 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Albemarle zählt zum Segment "Spezialchemikalien".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Albemarle einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Albemarle jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 55,87 liegt Albemarle über dem Branchendurchschnitt (52 Prozent). Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 36,77 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Albemarle für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Albemarle für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Albemarle insgesamt ein "Sell"-Wert.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Albemarle von 212,75 USD ist mit +0,91 Prozent Entfernung vom GD200 (210,83 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 247,77 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -14,13 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Albemarle-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.