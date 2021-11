Albemarle Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Albemarle":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Albemarle, die im Segment "Spezialchemikalien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 12.11.2021, 16:49 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 273.6 USD.

Wie Albemarle derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 127,65 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Albemarle damit 111,37 Prozent über dem Durchschnitt (16,28 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt 16,28 Prozent. Albemarle liegt aktuell 111,37 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Albemarle beträgt das aktuelle KGV 51,28. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" haben im Durchschnitt ein KGV von 35,52. Albemarle ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Albemarle wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 7 Buy, 3 Hold und 3 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Albemarle-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (1 Buy, 0 Hold, 2 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Albemarle liegt im Mittel wiederum bei 236,17 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 272,31 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -13,27 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Albemarle insgesamt die Einschätzung "Hold".