Albemarle Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Per 09.04.2022, 03:55 Uhr wird für die Aktie Albemarle am Heimatmarkt New York der Kurs von 211.85 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Spezialchemikalien".

Albemarle haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Albemarle-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 222,65 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (211,85 USD) auf ähnlichem Niveau (Unterschied -4,85 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Hold" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (206,52 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,58 Prozent), somit erhält die Albemarle-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Die Albemarle-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Dividende: Albemarle schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,7 % und somit 2,05 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,75 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Albemarle ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 57,19 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 50 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 38,17 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.