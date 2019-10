Albanien, Nordmazedonien: Nein zum Start von Beitrittsverhandlungen ein Fehler

Berlin (ots) - In einer am Donnerstag angenommenen Entschließungbetont das Europäische Parlament, dass beide Länder dieVoraussetzungen für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen erfüllen.Das Europäische Parlament ist zutiefst enttäuscht darüber, dassauf dem EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober keine Einigung über dieAufnahme von Beitrittsgesprächen mit Albanien und Nordmakedonienerzielt wurde.Die Abgeordneten bedauern den Schritt Frankreichs, Dänemarks undder Niederlande, die Entscheidung zu blockieren. Sie sagen, dassAlbanien und Nordmazedonien in den letzten Jahren erheblicheAnstrengungen unternommen haben und die Kriterien der EU für dieAufnahme von Beitrittsverhandlungen erfüllen.Die Abgeordneten loben vor allem die Bemühungen Nordmazedoniens,schwierige bilaterale Fragen mit seinen Nachbarländern zu lösen. Siebegrüßen auch die jüngsten Justizreformen in Albanien.Ein strategischer FehlerDas Parlament betont, dass die "Nichtentscheidung" der Staats- undRegierungschefs der EU ein strategischer Fehler ist, der dieGlaubwürdigkeit der EU beeinträchtigt und eine negative Botschaft anandere mögliche Kandidatenländer sendet. Es könnte auch anderenausländischen Akteuren - deren Tätigkeit möglicherweise nicht imEinklang mit den Werten und Interessen der EU steht - ermöglichen,sowohl mit Albanien als auch mit Nordmakedonien engerzusammenzuarbeiten, so die Abgeordneten.Eine von einigen Ländern befürwortete Reform desErweiterungsprozesses dürfe Albanien und Nordmakedonien nichtbehindern, die bereits die Anforderungen erfüllen, die nach ihreneigenen Leistungen und objektiven Kriterien zu bewerten sind undnicht an innenpolitischen Agenden in anderen Ländern gemessen werden,heißt es im Text.Die Zeit für die Aufnahme von Verhandlungen ist jetzt gekommen DieAbgeordneten fordern die EU-Länder auf, verantwortungsbewusstgegenüber Albanien und Nordmakedonien zu handeln und auf der nächstenSitzung eine einstimmig positive Entscheidung zu treffen. DasParlament sollte seine Aktivitäten zur Unterstützung der Demokratieverstärken, um sicherzustellen, dass die nationalen Parlamente in denwestlichen Balkanstaaten ihre Rolle als Motoren für demokratischeReformen wahrnehmen, fügen sie hinzu.Der Text wurde mit 412 Ja-Stimmen, 136 Nein-Stimmen und 30Enthaltungen angenommen.Weitere InformationenDer angenommene Text wird hier verfügbar sein (unter folgendemDatum: 24.10.2019)http://www.comansys.ep.parl.union.eu/plenary/de/texts-adopted.htmlVideoaufzeichnung der Debatte (23.10.2019)https://www.europarl.europa.eu/plenary/de/debates-video.htmlStellungnahme des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses DavidMcAllister http://ots.de/q3vpflEP Multimedia Center: kostenloses Foto-, Video- und Audiomaterialhttps://multimedia.europarl.europa.eu/de/Pressekontakt:Snjezana KOBESAK SMODISPress Officer(+32) 2 28 32547 (BXL)+33 3 881 74007 (STR)(+32) 470 96 08 19 (Mobil)snjezana.kobescak@europarl.europa.euforeign-press@europarl.europa.euViktor ALMQVISTPress Officer(+32) 2 28 31834 (BXL)(+33) 3 881 72420 (STR)(+32) 470 88 29 42 (Mobil)viktor.almqvist@europarl.europa.euforeign-press@europarl.europa.euArmin WISDORFFPressereferent(+32) 2 28 40924 (BXL)(+33) 3 881 73780 (STR)(+32) 498 98 13 45 (Mobil)armin.wisdorff@europarl.europa.eupresse-DE@europarl.europa.euJudit HERCEGFALVIPressereferentin | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1080+ 49 (0)177 323 5202judit.hercegfalvi@ep.europa.eu@EPinDeutschlandPhilipp BAUERPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1025+ 49 (0)176 459 11952philipp.bauer@ep.europa.eu@EPinDeutschlandThilo KUNZEMANNPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1030+ 49 (0)176 459 10841thilo.kunzemann@ep.europa.eu@EPinDeutschlandOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuell