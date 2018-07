Alba Mineral: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "Alba":

Der Alba Mineral-Schlusskurs wurde am 23.07.2018 an der Heimatbörse London mit 0,62 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Diversified Metals & Mining".Nach einem bewährten Schema haben wir Alba Mineral auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 5 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Alba Mineral-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Alba Mineral-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Alba Mineral vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 6 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 867,74 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (0,62 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Alba Mineral somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

