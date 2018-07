Alba: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "BMO JUNIOR GAS INDEX ETF":

An der Börse Frankfurt schloss die Alba-Aktie am 18.07.2018 mit dem Kurs von 61,1 EUR. Die Alba-Aktie wird dem Segment "Umwelt- und Facility Services" zugeordnet.

Alba haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Alba erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 34,99 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Waste & Environ Svcs & Equip"-Branche sind im Durchschnitt um 1,83 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +33,16 Prozent im Branchenvergleich für Alba bedeutet. Der "Industrials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,61 Prozent im letzten Jahr. Alba lag 32,38 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 35,09 und liegt mit 8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Waste & Environ Svcs & Equip) von 38,06. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Alba auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Alba schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Waste & Environ Svcs & Equip auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,06 % und somit 1,84 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,22 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".