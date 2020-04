Alaska Air: Ein sicheres Investment?

Für die Aktie Alaska Air stehen per 23.04.2020, 09:50 Uhr 27.55 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Alaska Air zählt zum Segment "Fluggesellschaften".

Unsere Analysten haben Alaska Air nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 5,19 Prozent liegt Alaska Air 2,22 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Fluggesellschaften" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,97. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Alaska Air ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Fluggesellschaften) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 4,54 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 85 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,36 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 10 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Alaska Air-Aktie sind 6 Einstufungen "Buy", 4 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 61,5 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (27,53 USD) ausgehend um 123,39 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Alaska Air von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.