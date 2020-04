Alaska Air: Wohin geht die Reise?

Per 11.04.2020, 12:33 Uhr wird für die Aktie Alaska Air am Heimatmarkt New York der Kurs von 31.59 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Fluggesellschaften".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Alaska Air einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Alaska Air jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Alaska Air im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Alaska Air. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Alaska Air ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Alaska Air-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 0,29, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 54,23, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Alaska Air beträgt das aktuelle KGV 3,83. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften" haben im Durchschnitt ein KGV von 30,51. Alaska Air ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.