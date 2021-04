Alaska Air Group Aktie: Hoffnung auf eine schnelle Erholung?

Weitere Suchergebnisse zu "Alaska Air Group":

AAG musste 2020 durch die Corona-Krise einen Verlust von 1,3 Mrd $ hinnehmen. Der Umsatz fiel um 59,4% auf 3,6 Mrd $. Mit 61,7% auf 2,8 Mrd $ fiel der Umsatz der Sparte Mainline am stärksten. Wie die Konkurrenz musste auch AAG ihre Liquidität verbessern. Insgesamt wurden 2020 5 Mrd $ an liquiden Mitteln akquiriert, davon etwa 1,2 Mrd $ am



