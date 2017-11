Alaska Air: Ein Eisvogel fliegt allen davon!

Liebe Leser,

fliegen Sie gerne in die Sonne? Dann sagen Ihnen bestimmt Condor, Ryanair oder auch die großen Airlines wie Lufthansa oder AirFranceKLM etwas. Doch manche Fluglinien klingen so gar nicht nach Sonne – beispielsweise Anbieter aus Skandinavien. Dennoch gibt es bei diesen Anbietern mitunter guten Service zum attraktiven Preis. Eine Fluglinie, die exotisch klingt und auf deutschen Flughäfen eher selten anzutreffen ist, ist Alaska Air.

In den USA sehr bekannt, mischt die Airline die Branche auf. Wir erklären Ihnen, was wir davon halten. Die Alaska Air Group ist die Holding für die Billigfluggesellschaften Alaska Airlines, Virgin America und Horizon Air. Es werden rund 118 Ziele in den USA, Kanada, Mexiko, Cuba und Costa Rica angeflogen. 2016 wurden 40 Mio Passagiere transportiert. Durch die Übernahme von Virgin America ist Alaska Air zur fünftgrößten Fluggesellschaft der USA aufgestiegen.

VirginAmerica gehört zu Alaska Air

Alaska Air hat seine Umsätze und Passagierzahlen nach der Übernahme von Virgin America Ende letzten Jahres deutlich steigern können. Der Umsatz erhöhte sich aufgrund des höheren Passagieraufkommens um 35,5%. Die Ertragskraft konnte von der Übernahme bis jetzt nicht profitieren. CEO Tilden räumte operative Herausforderungen ein. Dem Konzern ist es nicht gelungen, die Stückkosten wie gewohnt zu reduzieren, und die Ticketpreise sind in dem anspruchsvollen Marktumfeld in den USA weiter gesunken.

Neben den höheren Kerosinkosten und den einmaligen akquisitionsbedingten Aufwendungen lagen eine Reihe weiterer Kostenpositionen deutlich über dem Umsatzwachstum: Landegebühren, Flugzeugmiete, Marketingausgaben und Getränkeservice. Welcher Prozentsatz übernahmebedingt war, wurde nicht aufgeschlüsselt.

Eine wichtige Entscheidung wurde vom Management frühzeitig getroffen. Virgin wird nicht als eigenständige Marke fortgeführt. Der Schritt wurde damit begründet, dass die Konsistenz- und Effizienzfortschritte nur unter einer Marke möglich wären, um weiterhin die günstigen Flugpreise garantieren zu können. Die Kunden bescheinigen der Airline weiterhin gute Leistungen.

Die Kunden sind zufrieden

Gemäß J.D. Power hat Alaska das 10. Jahr in Folge den Spitzenplatz bei der Kundenzufriedenheit unter den traditionellen Carriern inne. Travel + Leisure wählte Virgin als beste Airline in Nordamerika und bei Tripadvisors Travelers` Choice landete man unter den Low-Cost-Carriern auf Platz 2. Es bleibt abzuwarten, ob Alaska Air die Kostenstrukturen in den Griff bekommt und die Ertragskraft stärken kann. Die Aktie ist noch immer sehr gut, aber nicht mehr länger absolute Spitze. Rücksetzer sind trotzdem Gelegenheiten. Bleiben sie bei Alaska Air am Ball!

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.