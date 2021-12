Alarmstufe Gelb-Rot: Bundesbank-Vizechefin sieht Finanzsystem gefährdet – welche Aktie hilft?

Liebe Leser,

wir haben an dieser Stelle vielfach vor den Inflationsgefahren gewarnt. Tatsächlich sind die Geldfluten nun so hoch gewesen, dass die Inflationsrate in Deutschland auf 5,2 % stieg. Dies wird wohl nicht die letzte negative Überraschung sein. Die Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank, Claudia Buch, warnt sogar davor, das Finanzsystem sei gefährdet. Auf welche Aktien können Sie in dieser Situation noch setzen?

Banken, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!