Die Alarmsirenen an den Finanzmärkten schrillen immer öfter

hieß diskutiert wird an der Wall Street gerade die Frage, ob es zu einer Inversion der amerikanischen Zinskurve kommen wird. Die kurzfristigen Zinsen wären in diesem Fall höher als die langfristigen. In der Vergangenheit waren derartige Konstellationen immer ein recht zuverlässiges Signal für eine bevorstehende Rezession.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.