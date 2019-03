Alarmsignal: Trotz steigender Aktienkurse fallen die Anleihenrenditen

Liebe Leser,

wer als Anleger ruhig schlafen will, der kauft nicht die wild schwankenden Aktien, sondern die Anleihen guter Schuldner. Steigen an den Bondmärkten die Kurse, sinken die Renditen, weil mehr Anleger in den Markt drängen und höhere Preise für die Anleihen gezahlt werden. Die Folge ist eine sinkende Zinsrendite.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.