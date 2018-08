Alarmierender Trend: Deutscher Rapsertrag in den letzten fünf Jahren nahezu halbiert (FOTO)

Berlin (ots) -Zusätzlich zu fehlenden Pflanzenschutzmitteln litten dieRapsbestände 2018 unter trockener Witterung. ÖlsaatenverarbeitendeIndustrie fordert verbesserte Rahmenbedingungen für Rapsanbau.Die aktuelle Rapsernte wird nach der ersten Schätzung desStatistischen Bundesamtes (Destatis) deutlich unter dem Vorjahrliegen. Destatis geht für die deutsche Rapserzeugung 2018 von 3,5Mio. Tonnen aus. Dies entspricht 23 Prozent weniger als 2017;verglichen mit 2014 liegen die Ertragsrückgänge bei 40 Prozent. DieRapsanbaufläche nahm über den gleichen Zeitraum um 16 Prozent auf 1,2Mio. Hektar ab. Schuld allein an der schlechten Ernte trägt nicht nurdie anhaltende Trockenheit, vor allem nicht mehr bekämpfbareSchädlinge setzen den jungen Pflanzen zu. "Der Rapserdfloh und dieKleine Kohlfliege fressen junge Blätter und Wurzeln, so dass diePflanzen geschwächt werden und nicht mehr an das Wasser aus tieferenBodenschichten kommen. Damit fallen Ernteerträge zunehmend geringeraus. Seit des Verbots insektizider Beizmittel ist der Rapsungeschützt gegen diese Schädlinge, deshalb wartet die Branchedringend auf die Entwicklung und Neuzulassung neuer Wirkstoffe undPflanzenschutzmittel", so Jaana Kleinschmit von Lengefeld,Präsidentin von OVID Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie inDeutschland."Raps ist die wichtigste heimische Eiweißpflanze, die Nachfrageist eher steigend. Der Rückgang der Rapsanbauflächen und derErnteerträge stehen im Widerspruch zur nationalen Eiweißstrategie derBundesregierung", so Kleinschmit von Lengefeld weiter. "Raps istkeine reine 'Energiepflanze', Raps ist ausgesprochen vielseitignutzbar. Bei der Rapssaatenverarbeitung fallen neben gesundem Rapsölauch knapp zwei Drittel Rapsschrot als Eiweißfuttermittel an, diesträgt wesentlich zur Versorung der Nutztiere mit heimischem Proteinbei", erklärt Kleinschmit von Lengefeld. Die Vielseitigkeit von Rapszeigt sich zudem in den Nebenprodukten: Die Rapsblüte versorgt unsmit Bienenhonig, bei der Herstellung von Rapsöl wird Lecithingewonnen und dient als Emulgator in Backwaren und Schokolade. Bei derWeiterverarbeitung von Rapsöl zu Biodiesel wird Glycerin produziert,ein wichtiger Bestandteil von Zahnpasta, Schuhcreme undSeifenblasenwasser.Zudem bringt die Rapspflanze Vielfalt auf den Acker, indem sie dieFruchtfolge auflockert und die Nährstoffeffizienz steigert. Die aufdem Feld verbleibende Restpflanze dient der Humusbildung undverbessert die Bodenfruchtbarkeit.OVID Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschlande.V.OVID vertritt als Verband die Interessen derölsaatenverarbeitenden und ölraffinierenden Unternehmen inDeutschland. Die Kernaufgabe der 17 Mitgliedsfirmen ist dieVerarbeitung von Ölsaaten und Pflanzenölen zu Produkten für dieLebensmittelindustrie, die Oleochemie, die technische Verwendung undfür die Bioenergie. Als Verband ist OVID Schnittstelle zwischenseinen Mitgliedsunternehmen, politischen Entscheidungsträgern,Wirtschaft, Wissenschaft und Institutionen sowie Medien und derÖffentlichkeit. Sitz des Verbandes ist Berlin, in Brüssel ist OVIDüber den europäischen Verband FEDIOL vertreten. www.ovid-verband.dePressekontakt:Pressekontakt OVIDAlexandra Meyer I Maik HeunschAm Weidendamm 1A, 10117 BerlinTel: +49 (0)30 / 72 62 59 - 57presse@ovid-verband.deOriginal-Content von: OVID, Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell