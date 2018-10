Alarmierende Studie: Alternativer Nobelpreisträger warnt vor einer Verschärfung der Konzernmacht durch die Digitalisierung der Landwirtschaft

Berlin (ots) - Große Konzerne bestimmen die Regeln in derdigitalisierten Landwirtschaft und bäuerliche Landwirtschaft gerätzunehmend unter Druck: Das ist die Kernaussage der Studie "Blockingthe chain - Konzernmacht und Big-Data-Plattformen im globalenErnährungssystem", die die Herausgeber ETC Group, GLOCON,INKOTA-netzwerk und die Rosa-Luxemburg-Stiftung heute in Berlin derÖffentlichkeit vorstellen. Die Studie zeigt in alarmierender Weise,wie das massenhafte Sammeln landwirtschaftlicher Daten in neuenBig-Data-Plattformen mündet, auf denen Boden- und Wetterdaten undInformationen über Verbraucher*innen zentral gespeichert undausgewertet werden. Vor allem Agrarkonzerne wie Bayer oder AGCO undInternetkonzerne wie Google oder Amazon dominieren diese Plattformenund profitieren von ihnen. Die Herausgeber der Studie fordern darumeine strenge Regulierung der Digitalisierung in der Landwirtschaft.Pat Mooney, Träger des Alternativen Nobelpreises und Autor derStudie, argumentiert: "Mit der Digitalisierung steht eineTransformation des Landwirtschafts- und Ernährungsbereichs an. Anwichtigen Knotenpunkten der Agrarlieferkette für landwirtschaftlicheBetriebsmittel wie Saatgut, Pestizide und Landmaschinen sowie imBereich der Lebensmittelverarbeitung bestimmen künftig wenigeKonzerne, welche Lebensmittel angebaut werden und was Roboter brauenoder backen."Über Big-Data-Plattformen vertreiben Konzerne nicht nurpatentiertes, genmanipuliertes Saatgut, sondern auch den dazupassenden Dünger, die Pestizide und die Maschinen. Indem der autonomfahrende Traktor Daten sammelt und mit Algorithmen auswertet,entscheidet nur das Gerät, wann welches Saatgut oder welche Pestizidegenutzt werden sollen."Neben dem schwindenden Entscheidungsspielraum von Bauern undBäuerinnen sind Fehlentscheidungen durch den Algorithmus sehrwahrscheinlich und können ganze Ernten vernichten", sagt Jan Urhahnvom entwicklungspolitischen INKOTA-netzwerk. Für lohnabhängigBeschäftigte in Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie bedeutedie Digitalisierung Jobverluste und mehr Überwachung und Kontrolle.Auf Palmölplantagen in Indonesien werden Drohnen bereits zurÜberwachung der ArbeiterInnen eingesetzt."Solange die neuen Big-Data-Plattformen in den Händen einigerweniger Konzerne liegen, werden sie nicht zum Wohle der Allgemeinheitwirken", so Urhahn. Ernährungssouveränität könne nur erreicht werden,wenn digitale Technologien, die Sammlung und die Auswertung von Datendemokratisch kontrolliert werden. Deshalb müssten die Konzernekünftig strenger reguliert werden.Die Studie "Blocking the chain - Konzernmacht undBig-Data-Plattformen im globalen Ernährungssystem" von Pat Mooneywird gemeinsam von ETC Group, GLOCON, INKOTA-netzwerk und derRosa-Luxemburg-Stiftung in deutscher und englischer Spracheherausgegeben. Sie kann bei den Herausgebern kostenfrei bestelltwerden und steht hier zum Download zur Verfügung:www.inkota.de/studie_digitale_landwirtschaftPresse-Hintergrundgespräch und Präsentation der Studie "Breakingthe Chain"Mit: Pat Mooney (ETC Group) und Jan Urhahn (INKOTA)Moderation: Franza Drechsel (GLOCON/Rosa-Luxemburg-Stiftung)Wann: Dienstag, den 9.10.2018 von 16:30 bis 17:30 UhrWo: Rosa-Luxemburg-Stiftung, Raum 121 (1. Stock), Franz-Mehring-Platz1, 10243 BerlinDas Gespräch findet auf Deutsch und Englisch mit Simultan-Übersetzungstatt.Pat Mooney ist vom 9. Oktober bis zum 12. Oktober in Deutschlandund wird in Berlin (9.10.), in Hamburg (10.10.) und in Köln (11.10.)bei Abendveranstaltungen zu Gast sein, um die Studie vorzustellen.Genauere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie hier:http://ots.de/cWA6xBPressekontakt:Jan Urhahn, INKOTA-netzwerk, Mobil: +49 (0) 176 70 61 03 81,Tel.: 030 42 08 20 25 6, E-Mail: urhahn@inkota.deOriginal-Content von: INKOTA-netzwerk e.V., übermittelt durch news aktuell