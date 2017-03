Alarmierende Arzneimittel-Engpässe in deutschen Kliniken - Umfrage zeigt: Lieferversagen in Krankenhausapotheken durch pharmazeutische Unternehmen (VIDEO)

Berlin (ots) -Die AOK Baden-Württemberg hat heute (08.03.) bei einerPressekonferenz in Berlin ihre Umfrage-Ergebnisse zum Thema"Arzneimittelversorgung in Deutschland" präsentiert. Während dieMedikamentenlieferung in öffentlichen Apotheken gesichert ist,herrschen in deutschen Kliniken alarmierende Engpässe. So konntenallein im Februar 2017 Arzneimittel mit 280 verschiedenen Wirkstoffennicht geliefert werden, darunter waren 30, die die jeweiligeKlinikapotheke als versorgungskritisch einstufte. Circa 12.000Patienten konnten deshalb nicht ausreichend versorgt werden. Politik,Apotheken, Ärzte-Verbände sowie die AOK Baden-Württemberg sehen ganzklaren Handlungsbedarf.Pressekontakt:AOK Baden-Württemberg, 0711 2593 229all4radio, Claudia Ingelmann 0711 32777 590Original-Content von: AOK Baden-W?rttemberg, übermittelt durch news aktuell