Alarmierende Arzneimittel-Engpässe in deutschen Kliniken! - Umfrage zeigt: Lieferversagen in Krankenhausapotheken durch pharmazeutische Unternehmen (AUDIO)

Berlin (ots) -MANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Krankenhäuser sind bei uns in Deutschland ein Ort, an dem wirsicher sein können, dass uns geholfen wird. Eigentlich. Doch was,wenn ein Krankenhaus nicht mehr zuverlässig mit wichtigenArzneimitteln versorgt wird? Eine aktuelle Umfrage, die von der AOKBaden-Württemberg und dem Bundesverband DeutscherKrankenhausapotheker in Auftrag gegeben wurde, belegt genau diesenMedikamenten-Notstand. Betroffen sind wesentliche Arzneimittel, dienur für den Klinikmarkt hergestellt werden, darunter viele Lösungenzur Injektion wie Antibiotika, Krebsmedikamente und Anästhetika. Alsalarmierend bezeichnete Prof. Dr. Karl Lauterbach, derstellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion diesesErgebnis auf der heutigen Pressekonferenz (08.03.) in Berlin:O-Ton Prof. Dr. Karl LauterbachDas ist eigentlich, wenn man so will, ein kleiner Skandal. Das hatsehr viele Ursachen. Daher muss hier unbedingt eine klare Bevorratungvorgenommen werden. Die Krankenhausapotheken müssen, wennLieferengpässe entstehen, informiert werden durch das pharmazeutischeUnternehmen und sie müssen sich dann auch im Ausland eindecken könnenmit den Arzneimitteln, um die Patienten zu schützen. (0:23)Bisher fehlte genau diese Transparenz im Markt. Pharmaherstellerkonnten selbst entscheiden, ob sie die Lieferprobleme der zuständigenBundesoberbehörde melden oder nicht. Es war also bis jetzt völligunklar, welche Arzneimittelmengen sich überhaupt im deutschen Marktbefinden. Durch das neue Gesetz, das morgen im Bundestag beschlossenwird, soll sich das ändern. Dr. Christopher Hermann derVorstandsvorsitzende der AOK Baden-Württemberg begrüßt dieseEntscheidung. Für ihn ist eine solche Transparenzoffensive längstüberfällig:O-Ton Dr. Christopher HermannWir müssen endlich wissen, was im deutschen Arzneimittelmarkt inder Lieferkette - vom pharmazeutischen Unternehmer, über denGroßhandel, in den Krankenhausapotheken aber auch in den öffentlichenApotheken - wirklich läuft. Hier beschuldigt jeder Jeden, er würdeArzneimittel verschieben, er würde nicht liefern und auf der anderenSeite gibt es dann doch viele, die hier hohe Gewinne machen. Und dabrauchen wir Transparenz, da muss das Bundesinstitut für Arzneimittelund Medizinprodukte in die Lage versetzt werden als so eine ArtTrust-Center zu arbeiten. (0:38)Dass die Lage wirklich ernst ist, bestätigte heute Rudolf Bernard,Präsident des Bundesverbandes Deutscher Krankenhausapotheker. Ersieht die Ergebnisse der AOK Baden-Württemberg als richtungsweisend.Denn die Umfrage deckt auf, dass allein im Februar diesen Jahres indeutschen Krankenhäusern mit über 30.000 Betten Arzneimittel mit 280verschiedenen Wirkstoffen fehlten. Darunter 30, die die jeweiligeKlinikapotheke als versorgungskritisch einstufte. Dadurch konntencirca 12.000 Patienten nicht richtig versorgt werden. Das muss sichdringend ändern, so Bernard:O-Ton Rudolf BernardEin Ansatz ist, dass wir in den Krankenhäusern überhaupt malinformiert werden über Lieferunfähigkeiten und zwar rechtzeitig.Damit wir Zeit haben zu reagieren, Zeit haben zu handeln, mit denÄrzten zu beraten, nach Ersatzpräparaten Ausschau zu halten, kurzumdie Versorgung soweit wie es irgendwie geht sicherzustellen. Und dasZweite ist, für die Industrie genauso, wie das für die Apotheken undden Großhandel besteht, bestimmte Vorräte an Arzneimitteln anzulegen,die die Versorgung sicherstellt.Einziger Lichtblick der Umfrage sind die öffentlichen Apotheken.Hier lief die Versorgung einwandfrei. Ob patentfreie oderverschreibungspflichtige Medikamente, fast alle wurden pünktlich undzuverlässig von den Pharmaherstellern angeliefert. Das liegt vorallem daran, dass es sich um länger haltbarere Arzneimittel handelt,erläutert Prof. Wolf-Dieter Ludwig, der Vorsitzende derArzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft. Dennoch darf essolch gravierende Unterschiede zwischen der ambulanten undstationären Versorgung nicht geben:O-Ton Prof. Wolf-Dieter LudwigZu Angst besteht bei den Bürgerinnen und Bürgern noch kein Grund,auf der anderen Seite ist es für uns Ärzte - und ich bin Onkologe undversorge Krebspatienten - natürlich außerordentlich ärgerlich, wennwir Sie nicht rechtzeitig mit den richtigen Medikamenten versorgenkönnen. Für Patienten, die lebensbedrohlich erkrankt sind, müssen wirfordern, dass die notwendigen Medikamente zur Verfügung stehen undletztlich denken wir auch, dass wir mittelfristig Herstellung, sowohlder Rohstoffe, als auch der Medikamente, wieder stärker in Europakonzentrieren müssen. Dass lange Transportwege und Lieferproblemedadurch auch reduziert werden. (0:32)Abmoderation:In vielen deutschen Kliniken werden die Medikamente knapp. Daszeigen aktuelle Umfrage-Ergebnisse, die der AOK Baden-Württemberg,dem Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker und derArzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft vorliegen. Schuld anden Lieferengpässen sind die Pharmahersteller, die bisher selbstentscheiden konnten, ob sie die Lieferprobleme der zuständigenBundesoberbehörde melden oder nicht. Das soll sich durch ein neuesGesetz, das morgen (09.03) im Bundestag verabschiedet wird, ändern.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Ansprechpartner:AOK Baden-Württemberg, 0711 2593 229all4radio, Claudia Ingelmann 0711 32777 590Original-Content von: AOK Baden-W?rttemberg, übermittelt durch news aktuell