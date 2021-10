Alarm: Wunder zur Mittagsstunde!

Alarm, ein Unternehmen aus dem Markt "Anwendungssoftware", notiert aktuell (Stand 23:44 Uhr) mit 81.07 USD fast gleich (+0.03 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Unsere Analysten haben Alarm nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Alarm. Die Diskussion drehte sich an allen betrachteten Tagen vor allem um positive Themen, es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Alarm daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Alarm von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 45,75 liegt Alarm unter dem Branchendurchschnitt (69 Prozent). Die Branche "Software" weist einen Wert von 148,36 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Alarm als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Alarm vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 104,5 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 28,9 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 81,07 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".